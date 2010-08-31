В Греции неизвестные выпустили на волю 50 тысяч норок

На севере Греции неизвестные нанесли миллионные убытки владельцам ферм по разведению норок, открыв клетки и выпустив на волю более 50 тысяч животных, сообщили местные, передает «Газета.ru». По данным полицейских, вторжения на две фермы в пригородах городов Козани и Касторья. Работники ферм теперь с сетками бегают по окрестностям, пытаясь поймать пропавших животных. Найдено около пятисот норок. Согласно заявлению Национальной ассоциации производителей норки, большинство отпущенных на волю животных, привыкших к жизни в неволе и не способных самостоятельно добывать корм, может погибнуть также и из-за августовской жары. Ущерб только одной фермы близ Касторьи, города, где сосредоточено производство шуб в Греции, превышает миллион евро. Никто не взял ответственность за нынешние вторжения на фермы. Однако группа активистов защиты прав животных, называющих себя «черными ястребами», брала ответственность за аналогичные нападения на фермы и выпуск на волю норок в прошлом году.