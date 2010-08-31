В АМКУ не видят основания для подорожания муки

На сегодняшний день оснований для повышения цен на муку в Украине нет. Такое мнение высказал представитель Антимонопольного комитета Украины, пишет Лига. В АМКУ считают, что на сегодняшний день в Украине существуют монопольные образования в хлебопекарской отрасли и на рынке хранения зерна. В частности, в силу того, что появилась информация о росте цен на муку на рынке, Комитет на сегодняшний день проводит проверки мукомольных предприятий, которые тесно связаны с хлебопечением. «Мы не видим основания для роста цен на муку, поскольку на сегодняшний день зерно нового урожая, которое приходит на элеваторы уже по новым ценам, еще не может быть переработано в муку, так как должно быть вылежано. То есть на сегодня мука, которая находится в переработке для хлебопечения – это мука прошлогоднего урожая», - пояснил представитель АМКУ. Вместе с тем, в Комитете предлагают разработать порядок формирования тарифов для элеваторов и ограничить уровень их рентабельности. При этом предполагается также разработать механизм компенсации средств элеваторам за хранение зерна для Аграрного фонда и Государственного резерва.