Начата процедура банкротства ООО «Сити'ком»

Хозяйственный суд Киева 2 августа 2010 года возбудил дело о банкротстве ООО «Сити'ком» (сеть гипермаркетов электроники City.com), входящего в холдинг Unitrade Group (оба - Киев). Об этом сообщается в объявлении суда в газете «Урядовий кур’єр» во вторник, передает Интерфакс-Украина. Согласно объявлению, распорядителем имущества назначен Сергей Кицула. Требования кредиторов принимаются в течение месяца со дня публикации этого объявления. Комментарии компании получить пока не удалось. Как сообщалось, в октябре 2009 года президент холдинга Unitrade Group Владимир Колодюк заявил, что держатели облигаций ООО «Сити'ком» могут не получить выплаты по ним.