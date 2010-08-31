В Кабмине решили пока не вводить квоты на экспорт зерна

Правительство на сегодняшний день отказалось от квотирования экспорта зерна. Как передает УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк. «Правительство сегодня от этого (введения квот на экспорт зерна. – Ред.) отказалось», - сказал министр. Он сообщил, что баланс зерна в настоящее время позволяет осуществлять экспорт. «Если экспорт будет интенсивным и мы будем видеть, что баланс ячменя, кукурузы или продовольственной и фуражной пшеницы будет уменьшаться до отметки, которая доходит до продовольственной безопасности, мы вернемся к этому вопросу», - сказал министр, добавив, что «на сегодняшний день наш урожай и переходящие запасы позволяют нам экспорт зерновых». Как сообщалось ранее, Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии». 25 августа министр агрополитики Николай Присяжнюк заявил, что правительство Украины пока не планирует вводить ограничения на экспорт зерна. С начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля 2010 года, Украина поставила на внешние рынки 2 млн тонн зерна.