Минагрополитики снова пересмотрело прогнозы на урожай

Прогноз урожая зерновых в этом году сократили еще на 2 млн. тонн. В Министерстве аграрной политики ожидают не больше 40,5 млн. тонн зерна. Этого объема должно хватить на обеспечение внутренних нужд страны. Об этом сегодня заявил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, сообщает УНИАН. Министр подчеркнул, что планируемый объем урожая также позволит экспортировать зерно на внешние рынки. В министерстве уточнили, что в текущем году валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 17,8 млн. тонн, из которых 60% составит продовольственное зерно, сбор ячменя – 9,2 млн. тонн. Кроме того, урожай рапса составит 1,4-1,5 млн. тонн, а валовой сбор подсолнечника – более 6 млн. тонн. Напомним, ранее Министерство аграрной политики Украины прогнозировало урожай зерна в 2010 году в объеме 46-48 млн. тонн. Позже прогноз урожая зерна снизили до 45-45,5 млн. тонн., затем - до 42 млн. тонн.