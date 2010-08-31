Подорожание газа украинцы практически не ощутят - эксперт

Увеличение цен на природный газ для населения не отразится на благосостоянии украинцев. Такое мнение высказал председатель профсоюза работников газовых хозяйств Украины Олег Агрба, отметив, что для подавляющего большинства семей газ подорожал менее чем на 20 грн в месяц, пишут Контракты. «По нашим подсчетам, для семей, которые живут в многоквартирных или частных домах, имеют газовые плиты, газовые колонки или газовые котлы и потребляют до 2,5 тыс. куб. м газа, повышение составит в среднем 19,5 грн в месяц. По статистике, в эту категорию сейчас входят более 86% украинских семей», - рассказал Агрба. По его расчетам, для 40% жителей страны увеличение отпускной цены газа пройдет незаметно, поскольку в расчете на одного человека составит всего 5,2 грн в месяц. «Тем не менее, для защиты малообеспеченных людей правительство, помня о своих социальных обязательствах, параллельно с повышением газовых тарифов изменило порядок начисления льгот и субсидий, что существенно упростило их получение», - напомнил глава профсоюза. В то же время Агрба отметил, что даже нынешнее повышение цен не способно полностью решить проблему финансирования реконструкции газораспределительных сетей. «Тех денег, которые сейчас будут получать газовые компании, вряд ли хватит на ремонты», - подчеркнул он. При этом Агрба напомнил, что предприятия отрасли зачастую вынуждены брать кредиты для оплаты труда своих работников. «Из-за того, что мы не можем платить людям достойную зарплату, из отрасли уходят наиболее квалифицированные специалисты. Сегодня нехватка специалистов в отрасли составляет 40%. Повышение цен на газ поможет решить эту проблему и сделать безопасной жизнь украинских граждан», - подытожил глава профсоюза. Отметим, что председатель фракции БЮТ в Верховной Раде Иван Кириленко заявил, что уже через 9 месяцев газ для населения Украины подорожает на 220%. «Не на 22%, а на 220% подорожает у нас газ для населения. И не за год, а всего за 9 месяцев, потому что в мае он поднимется в цене еще в 1,5 раза», - сказал Кириленко.