ФГИУ и Кабмин «уговаривают» россиян заплатить за «Лугансктепловоз» - Бондарь

У Фонда государственного имущества на сегодняшний день нет другого выхода, кроме как разорвать договор купли-продажи с покупателем «Лугансктепловоза» - дочерней компанией российского «Трансмашхолдинга» «Брянским машзаводом». Об этом сообщил УНИАНу первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (НУНС) Александр Бондарь. По его словам, отсутствие на сегодняшний день какой-либо официальной информации о переводе покупателем «Лугансктепловоза» средств за приобретенный им пакет акций предприятия может свидетельствовать только об одном – что деньги так и не поступили на счет ФГИУ. В то же время, по словам Бондаря, условиями договора купли-продажи, а также действующим законодательством четко прописывается, что в случае, если по истечении отведенных двух месяцев от даты заключения договора деньги покупателем так и не будут перечислены, ФГИУ обязан через суд признать данный договор недействительным. «Никаких других вариантов и прочтений тут просто быть не может, - отметил нардеп. - Если ФГИУ этого не сделает, это уже будет делом прокуратуры», - добавил он. Бондарь также отметил, что на данный момент ФГИУ и Кабмин стараются каким-то образом найти выход из создавшейся ситуации, в частности, правительство, скорее всего, «уговаривает» российского инвестора перевести необходимые средства за приобретенное им предприятие. В Фонде госимущества отказываются предоставлять какую-либо информацию о переводе покупателем «Лугансктепловоза» требуемой суммы. Срок оплаты за приобретенный пакет акций предприятия истек 30 августа этого года.