Минфин выпустил четвертый транш НДС-облигаций на 6 млрд гривен

Сегодня Министерство финансов осуществило четвертый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета Министров №368. Выпуск облигаций был осуществлен в соответствии с реестром инвентаризации плательщиков налога, предоставленном Государственной налоговой администрацией и утвержденном Министерством финансов. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Минфина. Сумма возмещения НДС облигациями составляет 6, 041 548 млрд гривен. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. гривен. Дата полного погашения облигаций - 25 августа 2015 года. Напомним, первый транш НДС-облигаций на 48,5 млн гривен Минфин выпустил 2 августа. Второй транш НДС-облигаций на 2 млрд гривен был выпущен Минфином 27 августа. 30 августа Минфин выпустил третий транш НДС-облигаций на 8,3 млрд гривен. Предполагается, что общий объем выпуска НДС-облигаций составит до 16,4 млрд гривен.