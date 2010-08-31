Задолженность по зарплате уменьшилась почти на 11%

В Украине за 5 месяцев общая сумма задолженности по заработной плате уменьшилась до 1550,1 млн грн (на 10,8 %). На 1 марта задолженность составляла 1737,7 млн грн, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтруда. По состоянию на 1 августа долги работникам экономически активных предприятий составили 952,6 млн грн, что составляет 61,4 % от общей задолженности по заработной плате. 529,9 млн грн или 34,2 % приходится на предприятия, в отношении которых осуществляется процедура возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом. 67,6 млн грн или 4,4 % приходится на экономически неактивные предприятия. 9 сентября состоится очередное заседание Комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам под председательством министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги, где будут рассматриваться вопросы относительно состояния выполнения центральными и местными органами исполнительной власти решений Президента Украины и правительства.