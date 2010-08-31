В Крыму в хранилище госбанка недосчитались 2 млн грн

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту недостачи 1,9 млн грн в хранилище одного из региональных филиалов государственного сберегательного банка в Крыму, сообщили «Главреду» в пресс-службе АРК. Меры уголовно-правового реагирования приняты по результатам проведенной проверки соблюдения требований законодательства в сфере банковской деятельности в филиале Крымского республиканского управления банковского учреждения, должностным лицам которого инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, - присвоение средств путем злоупотребления служебным положением. Персонал подозревается в том, что в течение 2008-2010 годов опустошал банковское хранилище, в целом незаконно обогатившись за это время на указанную сумму. Ведется следствие.