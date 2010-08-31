Украина увеличивает долги

Прямой внешний долг Украины на 31 июля составил 19 503,8 млн долларов. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства финансов, общий размер гарантированного государственного долга составил 94 859,4 млн гривен. В том числе гарантированный внешний долг составил 81 025,9 млн гривен, а гарантированный внутренний долг - 13 833,4 млн гривен. На 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 362 097,3 млн грн, в том числе государственный и гарантированный государством внешний долг - 234 973,7 млн грн; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 127 123,6 млн грн. В течение января-июля сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 44 193,2 млн. Минфин напоминает, что за 2009 год прямой внешний долг увеличился на 35,1% - с 11 171,5 млн долларов до 15 097,3 млн долларов.