Минтопэнерго не спешит возвращать газ RUE

Правительство рассмотрит вопрос возвращения 12,1 млрд кубометров газа компании RosUkrEnergo только после подтверждения решения Стокгольмского арбитражного трибунала украинскими судами. Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко, комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда, по которому НАК «Нафтогаз Украины» должен вернуть 12,1 млрд кубометров газа в пользу компании RosUkrEnergo, сообщают в пресс-службе Партии регионов. «Прежде всего, свое слово должен сказать суд, а затем правительство, никуда не спеша, будет рассматривать возможность решения этого спора в рамках судебных решений», - заявил Бойко. Министр также сообщил, что правительство готово рассмотреть разные возможности и варианты разрешения спора. «Мы будем рассматривать различные возможности в решении этого спора, так как это имидж страны, и мы должны будем решать эти вопросы. Но только после того, как скажет слово наш суд, потому что мы подали апелляцию и предоставили суду соответствующие аргументы», - отметил он.