Янукович поручил Азарову улучшить условия для бизнеса

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству улучшить условия для осуществления предпринимательской деятельности и создать благоприятную среду для поступления инвестиций, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства. Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову ускорить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 1 июля 2010 № 2399-VI относительно существования одного органа государственного надзора (контроля) в составе центрального органа исполнительной власти. Президент обязал главу Кабмина до 1 октября разработать и представить проект Закона об установлении административной ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации для внесения его на рассмотрение парламента как безотлагательного. До 6 сентября Азаров должен подать Президенту результаты общественного обсуждения проекта Налогового кодекса Украины. Также глава государства поручил до 1 ноября текущего года разработать и представить проекты законов по упрощению процедур прекращения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (отмена необходимости проведения аудита для малых предприятий и обеспечения «единого окна» для процедур ликвидации) и «О земельных торгах» для внесения их на рассмотрение Верховной Рады Украины как безотлагательных. Кроме того, правительство должно завершить утверждение критериев распределения субъектов хозяйствования по степеням риска их хозяйственной деятельности и перечни вопросов для осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля). Правительство и премьер также лично должны обеспечить сопровождение в комитетах Верховной Рады следующих законопроектов: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения системы электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования» (рег. № 6261); «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение порядка выдачи документов разрешительного характера» (рег. № 6262); «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов, связанных с внедрением единой системы государственной регистрации юридических лиц» (рег. № 6263); «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий» (рег. № 6434).