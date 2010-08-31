Украинская ГТС требует всего 2 миллиарда вложений?

Около 2 миллиардов долларов в течение пяти лет нужно вложить в украинскую газотранспортную систему для того чтобы она была надежной. Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире 5 канала, передает Українська правда. «У нас есть четкий план, сколько нужно денег вкладывать в нашу газотранспортную систему, для того чтобы она была надежной», - сказал он. «И больше денег мы брать не будем. Потому что это вообще-то кредиты, их нужно также когда-то отдавать. Мы будем брать только столько денег, сколько нам нужно для того чтобы система работала надежно и была экономически выгодна», - сообщил Бойко. Министр добавил, что сейчас проходят переговоры о начале модернизации ГТС. «Наша страна выполнила требование финансирования модернизации ГТС - это принятие закона о либерализации газового рынка. Мы сделали практически европейское законодательство. Президент подписал закон», - сообщил он. «Мы адаптировали свой газовый рынок к европейским условиям и в ближайшее время мы будем приняты в европейское энергетическое сообщество», - заявил Бойко.