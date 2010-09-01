Сечин: вертолетоносцы Mistral могут быть построены в России

Площадкой для строительства в России по лицензии французских вертолетоносцев Mistral могли бы стать «Адмиралтейские верфи» (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации), заявил вице-премьер РФ Игорь Сечин, передает Вести. «Адмиралтейские верфи» могут это сделать... Можно модернизировать «Янтарь», а можно и в чистом поле построить, но лучше выбрать ту верфь, которая сделает это без больших затрат», – сказал Сечин, возглавляющий совет директоров ОСК. Первоначально Россия планировала закупить во Франции один корабль типа Mistral, а три построить по лицензии на российских верфях. Затем появились сообщения о том, что ведутся переговоры по схеме «2+2», которая предполагает закупку двух готовых кораблей во Франции и строительство двух в России.