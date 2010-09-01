Россия частично сняла запрет на экспорт зерна

Правительство России частично сняло запрет на экспорт зерна, сообщает Лента.ру. Об этом говорится в решении правительства от 30 августа. Согласно документу, вывоз зерновых разрешается для оказания гуманитарной помощи, для реализации международных договоров России, а также в ряде других случаев. Напомним, об эмбарго на вывоз зерновых было объявлено в начале августа. Запрет действует с 15 августа и продлится до 31 декабря. Кроме того, чиновники не исключали, что срок эмбарго может быть продлен. Запрет на экспорт был введен из-за засухи в России: из-за нее в стране погибла значительная часть урожая. Если весной планировалось, что урожай составит более 90 миллионов тонн зерна, то в августе этот прогноз был понижен до 60-65 миллионов тонн. Ни одна страна в мире не предприняла столь резких шагов из-за неурожая. В частности, Казахстан и Украина вводить эмбарго отказались. Из-за засухи в России пшеница подорожала во всем мире. На биржах в США, например, бушель (более 35 литров) пшеницы сейчас стоит около 6,6 доллара, хотя еще в июне-июле его можно было купить за 4,8 доллара. При этом рекорда 2010 года пшеница достигла в начале августа, когда ее стоимость оценивалась более чем в 7,8 доллара.