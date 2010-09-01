Кабмин поручил разработать украинский беспилотный самолет

В Украине может быть создан беспилотный самолет, а также введен госзаказ на подготовку пилотов. Такую задачу, по словам министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, Кабинет Министров поставил перед Минобразования, пишет «Интерфакс-Украина». «Сегодня первый вице-премьер поставил преподавателям и ученым Национального авиационного университета две задачи, которые мы будем решать вместе: вы (НАУ. – Ред.) и Минобразования. Первое – подготовить проект о создании отечественных беспилотных самолетов, необходимых для контроля над крупными трубо-, нефте- и газопроводами», - сказал министр, выступая на торжествах в НАУ, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года. Табачник подчеркнул, что если такое предложение будет конкурентоспособным, то такой государственный заказ Кабинет Министров Украины поручит НАУ. «Второе задание: первый вице-премьер (Андрей Клюев. – Ред.) дал поручение, чтобы на следующий год впервые разработали решение Кабинета Министров о подготовке и создании госзаказа - впервые за годы независимости - на подготовку пилотов», - сообщил министр.