ФГИУ предлагает россиянам расторгнуть договор по «Лугансктепловозу»

Фонд государственного имущества Украины предложил управляющей компании «Брянский машзавод» добровольно расторгнуть договор купли-продажи 76% акций ОАО «Лугансктепловоз». Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко, информирует УНИАН. По словам Рябченко, Фонд вчера направил письмо покупателю «Лугансктепловоза», в котором предложил по обоюдному согласию сторон расторгнуть ранее заключенный договор. В то же время он отметил, что Брянский машзавод имеет возможность в течение 20 дней внести необходимую сумму за «Лугансктепловоз» и уплатить штрафные санкции за просрочку платежа. По информации председателя ФГИУ, общая сумма платежей в таком случае составит 494 млн грн – 410 млн грн за сам пакет, 82 млн грн (или 20% от суммы приобретения) штрафных санкций, а также 2 млн грн пени. По словам Рябченко, в случае, если в течение 20 дней, начиная с 30 августа, Брянский машзавод не проплатит необходимую сумму, Фонд госимущества обратится в суд с иском о расторжении договора купли-продажи «Лугансктепловоза». При этом гарантийный взнос российской компании за участие в конкурсе в размере 40 млн грн останется в Государственном бюджете. «Хотя инвестор как собственник завода и очень хорош, однако деньги надо платить вовремя», - отметил глава ФГИУ. Он сообщил, что в случае возврата пакета «Лугансктепловоза» в госсобственность в дальнейшем он будет выставлен на повторную продажу, при этом его начальная цена будет выше, чем в прошлый раз.