Приватизацию теплогенерирующих компаний хотят ускорить

Фонд государственного имущества Украины хочет ускорить приватизацию теплогенерирующих компаний Украины. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава ФГИУ Александр Рябченко, сообщает Лига. Рябченко отметил, что на сегодня идет непростой процесс отработки механизма приватизации теплогенерирующих объектов Украины - в каком виде и как именно они должны быть выставлены на приватизацию. Глава ФГИУ сообщил, что практически каждую неделю в Кабинете Министров проходят совещания по поводу того, каким образом будут выставляться на продажу эти объекты. «Я понимаю, что продажа неизбежна, и мы хотим ее ускорить... Для нас принципиально важно, чтобы приватизация предприятий теплогенерации началась», - подчеркнул он. По словам Рябченко, речь идет о достаточно дорогих пакетах акций. «На сегодняшний день общая капитализация четырех государственных пакетов акций компаний теплогенерации («Донбасс-», «Центр-», «Запад-» и «Днепрэнерго». - Ред.) - 14 млрд грн», - сказал он, добавив, что Фонд планирует продать все четыре теплогенерирующие компании.