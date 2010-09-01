Германия переходит в режим жесткой экономии

Правительство Германии одобрило «план экономии», который предполагает массивное сокращение государственных расходов – на 80 миллиардов евро в течение следующих пяти лет. Кроме того, предполагается введение ряда противоречивых налогов, сообщает «Немецкая волна». Первыми ощутят на себе действие закона получатели социальной помощи – эту статью расходов сократят следующем году на 5 млрд евро. В частности, получатели долговременной помощи по безработице больше не получат выплат по уходу за ребенком на сумму 300 евро в месяц, которая обычно назначается тем, кто находится в декретном отпуске. Теперь безработным остается только минимальная помощь на ребенка – около 150 евро в месяц. Зато тем, кто работает, выплаты по уходу за ребенком на период декретного отпуска оставят в полном объеме – до 65 процентов от заработка. Министр финансов Вольфганг Шойбле аргументировал экономию на безработных тем, что правительство «не хочет ломать стимулы для работающих». А безработные, по мнению министра, должны активнее искать работу. Безработным, живущим в «социальных квартирах», частично урежут субсидии на отопление и перестанут платить пенсионные страховые взносы. Не обойдет волна экономии и государственных служащих – правительство планирует отменить от 10 000 до 15 000 ставок. Туго придется и военным, чей бюджет уменьшен на четыре миллиарда. Наибольшее сопротивление вызывают планы ввести со следующего года налог на пассажирские авиаперевозки. Предполагается, что в следующем году каждый пассажир, вылетающий из одного из немецких аэропортов, будет заплатить от 8 до 45 евро. Эту плату перевозчики будут включать в стоимость билета. Правительство надеется собрать таким образом около миллиарда евро в год.