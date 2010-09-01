Профсоюзы готовы поддержать подорожание газа

Национальный форум профсоюзов готов согласиться на повышение цены на газ. Об этом сказал председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала ТВi. «Но мы должны четко понимать, куда идут средства, на какие реформы в ЖКХ. Но сначала реформы, а потом – повышение цен, и прозрачно – куда деваются средства, поступающие от повышения цены на газ: сколько идет на повышение заработной платы граждан, на энергосберегающие технологии, как на сегодняшний будет пополнен в соответствии с этим бюджет», – сказал Якибчук.