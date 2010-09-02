Польша хочет отстранить «Газпром» от управления газопроводом

Власти Польши вслед за странами Прибалтики хотят отстранить «Газпром» от управления его газопроводом, проходящим через территорию страны. В рамках реализации положений Третьего энергопакета ЕС Польша предлагает передать местный участок газопровода Ямал—Европа мощностью 33 млрд кубометров газа в год под контроль государственной Gaz-System. «Газпром» же готов принять услуги компании только как технического оператора, сообщает «Коммерсант». Пресс-секретарь польской государственной Gaz-System Малгожата Полковская рассказала, что в конце июля компания передала в польский регулятор Urzad Regulacji Energetyki свой проект операторского соглашения с Europolgaz. Эта компания владеет 684 км газопровода Ямал—Европа и пятью компрессорными станциями, перекачивая до 33 млрд кубометров газа в год, принадлежит «Газпрому». «Мы предложили полякам заключить операторское соглашение по техническому обеспечению газопровода (контракт по сервисному обслуживанию. — Ред.), чтобы остальные функции остались в ведении Europolgaz, — рассказал менеджер «Газпрома».— Но Gaz-System хочет управлять газопроводом полностью». Gaz-System планирует сама заключать договоры с поставщиками газа по газопроводу Ямал—Европа и обеспечить равный доступ третьих лиц к нему, а также устанавливать транзитную ставку (на прокачку газа по территории Польши). Польская сторона много лет пытается увеличить ставку, а «Газпром», для которого это означает серьезный рост затрат на прокачку газа, сопротивляется. В URE утверждают, что если не удастся договориться на корпоративном уровне, решение вопроса перейдет к польскому регулятору. Представительница URE Анетта Петрашенская пояснила, что если до 11 сентября в URE не поступит согласованное двумя компаниями предложение, то глава ведомства «займется этим сам». В этом случае управление газопроводом Ямал—Европа перейдет к Gaz-System в течение шести месяцев (с 12 марта 2011 года) на условиях, которые установит URE. Свои действия польская сторона обуславливает требованиями ЕС по Третьему энергопакету.