Спасательный флот Украины пополнится 5 катерами и вертолетом

Министерство транспорта и связи Украины приняло программу обновления спасательного флота. В следующем году новые суда уже будут работать в акватории Украины. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ведомства. Среди судет, которые будут куплены - аварийно-спасательные катера: два тяжелых (проект Patrol 150) и три легких (проект Boomeranger C-1100 SAR RIB). Соответствующий контракт уже подписан с госпредприятием «Дельта-лоцман». Планируется также приобрести вертолет морского базирования для поиска и спасения на море, а также ледокольный спасательный комплекс для Азовского моря и Керченской протока. Главным подрядчиком заказа катеров является судностроительная компания Baltic Workboats AS (Эстония).