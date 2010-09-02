«Национальные авиалинии Украины» обанкротились

Хозяйственный суд Киева своим постановлением № 18/171 признал банкротом ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» и открыл ликвидационную процедуру. Об этом говорится в сообщении Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Ликвидатором банкрота ОАО «АК «НАУ» назначен Максим Юрков. Как сообщает РБК-Украина, по данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудитом, за 2009 г. стоимость чистых активов компании составила 16 452, 0 тыс. грн., сумма кредиторских обязательств - 22 661,00 тыс. грн. Активов эмитента не достаточно для расчета по его обязательствам. Напомним, делопроизводство по делу авиакомпании началось 13 мая этого года. Компанию объявляли банкротом в 1998 году, однако в январе 1999 г. процедуру банкротства остановили до завершения приватизации. 100% акций авиакомпании принадлежат Фонду госимущества Украины.