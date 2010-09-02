Минтранс принялся обновлять спасательный флот

Министерство транспорта и связи Украины утвердило программу обновления спасательного флота, сообщили «Главреду» в пресс-службе правительства. В течение 2011 года он уже будет выполнять свои задачи в акватории Украины. Среди судов, которые будут закуплены, - два тяжелых аварийно-спасательных катера (проект Patrol 150) и три легких аварийно-спасательных катера (проект Boomeranger C-1100 SAR RIB). Соответствующий контракт был заключен в конце июля из ДП «Дельта-лоцман». Кроме того, планируется приобретение вертолета морского базирования для поиска и спасения на море и ледокольный спасательный комплекс для Азовского моря и Керченского пролива с возможностью базирования вертолета. Главный подрядчик заказа - судостроительная компания Baltic Workboats AS (Эстония), которая построит 5 скоростных аварийно-спасательных катеров. Программа обновления аварийно-спасательного флота Украины предполагает финансирование, строительство и введение в эксплуатацию новой техники в течение 2011 года для покрытия всей зоны ответственности Украины.