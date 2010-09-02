Кинах: Рада поддержит прежний порядок дотирования производителей молока

Президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах считает, что в новом Налогом кодексе необходимо сохранить действующий порядок субсидирования производителей молока и мяса. Об этом он заявил в интервью Газете по-киевски. «Механизм субсидирования закупочной цены подтвердил свою дееспособность как с точки зрения адресности, так и стимулов для повышения качественных характеристик животноводства. Поэтому, по моему убеждению, эта норма должна быть неотъемлемой составной Налогового кодекса. Думаю, парламент ее поддержит», - сказал Кинах. По его мнению, животноводство до сих пор находится в очень глубоком кризисе, наблюдается резкое сокращение количества поголовья и рентабельности производства в целом. Поэтому однозначно необходимо сохранить дотации - как один из механизмов государственной поддержки производителей молока. «Что касается нового порядка дотаций, то к нему есть много вопросов, - подчеркнул народный депутат. - По мнению ряда экспертов, новый порядок менее эффективен, чем старый. Он не стимулирует в должной мере животноводческую отрасль, не способствует повышению ее качества и производительности. И от него необходимо отказаться, сохранив действующий механизм дотирования, и на перспективу работать над совершенствованием системы государственной поддержки агропромышленного комплекса». Кинах также заявил, что Украинский союз промышленников и предпринимателей поддерживает предложение украинских молочников о сохранении в новом Налоговом кодексе прежнего порядка дотирования производителей молока. С коллегой по фракции согласен народный депутат Олег Царев. «Моя точка зрения как человека, выросшего в селе и не понаслышке знающего о проблемах фермеров, в том числе и производителей молока, – существующий ныне порядок дотирования производителей молока (субсидирования закупочной цены) является прозрачным, - сказал он. - Однако вице-премьер Виктор Слаута настаивает на введении нового порядка компенсации. Мы будем с ним встречаться и постараемся убедить его сохранить старый порядок дотации производителям молока. На рассмотрении нашей группы сейчас находятся поправки, предложенные молочниками, и мы их, несомненно, будем рассматривать и предлагать правительству участь их в проекте Налогового кодекса». Напомним, проектом нового Налогового кодекса предлагается изменить новую схему дотирования производителей молока и мяса – заменить субсидирование закупочных цен выплатой компенсации на голову КРС, а также перенаправить 30% процентов соответствующих средств «на финансирование на возвратной основе строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов». 18 августа 2010 года Союз молочных предприятий Украины» и «Деловая Рада Украины» направили письма вице-премьер-министру по вопросам АПК Виктору Слауте, и вице-премьер-министру по вопросам экономики Сергею Тигипко с призывом оставить неизменным прежний порядок дотирования производителей молока и внести необходимые коррективы в проект нового Налогового кодекса.