Финский суд разрешил строить газопровод на дне моря

Административный суд в Финляндии отклонил протесты финских и эстонских экологов против строительства газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря. Об этом сообщает российская служба Би-би-си. «Концерн Nord Stream AG имеет право на строительство трубопровода в исключительной экономической морской зоне Финляндии и может приступать к работе немедленно», - сказано решение суда города Вааса. Необходимые разрешения на прокладку трубопровода уже дали Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Россия. Напомним, несколько природозащитных организаций в Финляндии и Эстонии опротестовывают эти разрешения, утверждая, что строительство грозит нанести ущерб экологии региона. Суд Ваасы посчитал доводы противников строительства газопровода недостаточными и малоубедительными.