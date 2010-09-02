Залог за ОПЗ Григоришин и Коломойский пока не получат – в ГПУ постарались

Генпрокуратура обжаловала судебное решение, на основании которого должен быть возвращен залог участникам конкурса по продаже Одесского припортового завода. Об этом Украинской правде рассказал глава ФГИУ Александр Рябченко. «Залог не возвращен компаниям «Нортима» и «Фрунзе-Флора» поскольку Генпрокуратура обжаловала решение суда, на основании которых должно было состояться возвращение денег. После этого суд остановил выполнение тех судебных решений», - сказал Рябченко. По его словам, деньги залога были списаны со счета ФГИУ на счет государственной исполнительной службы Министерства юстиции и там повисли. Рябченко объяснил, что деньги будут возвращены не раньше того, как суд примет решение относительно жалобы Генпрокуратуры. Ранее, в среду, Рябченко сообщил, что государственная исполнительная служба в судебном порядке взыскала с Фонда госимущества 800 млн грн залоговых средств, внесенных участниками конкурса по приватизации Одесского припортового завода осенью 2009 года. Как известно, на протяжении года не возвращены средства двум из трех участников конкурса по продаже Одесского припортового завода: компаниям «Нортима» и «Фрунзе-Флора», которые контролируются соответственно Игорем Коломойским и Константином Григоришиным.