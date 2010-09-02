«Нефтегаз Украины» добыл в Египте первые 100 тыс. барр. нефти

НАК «Нафтогаз Украины» добыл первые 100 тыс. барр. (13,5 тыс. тонн) нефти из месторождения Gharadig в Египте. Нефтедобыча осуществляется в рамках реализации проекта по освоению запасов углеводородов концессионного участка Алам Ель Шавиш Ист (Alam El Shawish Еаst) на территории Западной Пустыни. Об этом сообщает УНИАН. В сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» уже провел работы по обустройству системы сбора и отгрузки нефти для ранней добычи на месторождении и приему нефти на базе Египетской Генеральной Нефтяной Корпорациеи (ЕГНК) Абу Сенан. Украинская компания также имеет разрешение на проведение ранней добычи нефти в объеме до 2000 барр. в сутки. За время реализации проекта пробурены 12 поисковых и 2 разведывательных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добывающие запасы нефти и газа на 3 месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Осуществляется оценка запасов на других двух месторождениях. Напомним, в декабре 2006 г. между Арабской Республикой Египет, ЕГНК и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Ель Шавиш Ист общей площадью 994 кв. км. Период геологоразведочных работ будет длиться до 13 декабря 2011 года.