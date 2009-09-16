Рынок нефтепродуктов: не все так плохо, но…

Прежде всего, Сергей Куюн обратил внимание на положительные тенденции на рынке нефтепродуктов. «Рынок показал обнадеживающую для потребителей динамику. В частности, мировой рынок пошел на спад, и уже неделю мы прожили со стабильным курсом гривны. Все это делает крепче прогнозы относительно того, что цена в розничной сети будет снижаться.В частности, после достаточно продолжительной паузы на изменение внешних индикаторов отреагировал внутренний оптовый рынок. Мы видим, что цены на оптовые партии по бензину А-95, А-92 снизились на 100-150 гривен, по дизельному топливу - на 30-100 гривен за тонну.Безусловно, это уже серьезный сигнал для того, чтобы цены в розничной сети начали снижаться. Учитывая те размеры снижения, которые уже есть, снижение цен на копеек пятнадцать, - вопрос, по сути, уже решенный».Наряду с позитивными моментами Сергей Куюн отметил и негативные факторы и угрозы. «Во-первых, рынок по-прежнему подвержен валютным рискам. Мы видим, что, несмотря на то, что последнюю неделю на межбанке валюта у нас стабильная, но это равновесие очень шаткое и в любой момент может измениться.Второй, еще более важный фактор, - ощущается достаточно серьезный дефицит на внутреннем рынке, который связан с валютными колебаниями в августе, начале сентября. По итогам августа баланс рынка был хуже по бензинам на 27%, по дизельному топливу - до 10%. Это очень существенная цифра для рынка.Почему так произошло? На фоне стабильного производства очень сильно снизился импорт. Импортер решил перестраховаться и воздержаться во время этих валютных скачков на межбанке, решил просто отказаться от поставок, чтобы не рисковать. Потому что при сегодняшней минимальной марже и скачках рынка, не говоря уже о долларе, риск получить убытки на этих поставках очень велик. Поэтому рынок работает сегодня «с колес».Есть еще такой фактор как внешние неблагоприятные обстоятельства. В частности, один из крупнейших поставщиков бензина и дизельного топлива в Украину - Мозырский НПЗв Белоруссии - уже почти месяц находится на профилактическом ремонте. Рынок ощущает нехватку этих объемов.Кроме того, с первого сентября введен мораторий на поставки нефтепродуктов из Казахстана. Эти объемы были не так велики, и нельзя сказать, что они играли большую роль, но в условиях, когда нет белорусских заводов, интерес просыпался у импортеров и казахстанского направления. Однако оно тоже было закрыто, потому что правительство Казахстана решило заполнить внутренний рынок и тем самым лишило возможности импортировать.Поэтому на рынке ощущается серьезный дефицит предложения. Несмотря на то, что цены падают, реальных партий под этими ценами нет. Поэтому, в части ценового реагирования события будут развиваться не так быстро, как хотелось бы.Если правительство удержит курс валют в прежних рамках, хотя бы сегодняшних, это позволит быстро наполнить рынок. Потому что границы открыты, переработка на заводах стабилизировалась. Все не так плохо, но стабильности не хватает».«Самое основное последствие кризиса для этого рынка – это, безусловно, снижение объемов потребления. По последним данным, за 8 месяцев потребление дизельного топлива снизилось более чем на 20%. По бензинам ситуация лучше, но это накопительный итог. А августе фиксировалось снижение продаж бензина А-95 порядка 10%. Для этого рынка это – хуже не придумаешь. Он живет на больших продажах.Как показывают наши исследования, маржа более-менее стабильна на протяжении последних лет, поэтому основной индикатор доходности – это, безусловно, объемы продаж. Дизельное топливо – это продукт, который занимает в балансе потребления порядка 50%. Его основные потребители – промышленные. Остановились металлургические заводы, стали меньше производить продукции, меньше перевозит железная дорога, меньше переваливают порты и т.д. Эта цепочка достаточно весома.Первый итог – доходность розничной торговли серьезно снизилась.Второй итог – девальвация национальной валюты очень сильно увеличила обязательства по валютным кредитам. Большинство людей, имеющих банковские кредиты в валюте, поняли, что сегодня нужно платить в гривне намного больше. То же самое касается и компаний, которые при той же марже теперь вынуждены вносить намного больше, и это еще один удар по доходности данного бизнеса. Этот рынок – не исключение. Он так же пострадал, как и все остальные, от финансово-экономического кризиса».«В Европе бензина А-80 нет уже с десяток лет, там уже нет и А-92. Остается только бензин А-95. Мы идем по тому же пути. Есть российский путь – они больше склоняются к использованию бензина марки А-92, потому что российский автопром нацелен на нее».«Что такое бензин А-76? Он используется многими дельцами для добавления, не совсем легального, различных присадок для получения высокооктанового бензина. Завод, который платит все налоги, выпускает на рынок этот бензин. Бензин поступает на базы дельцам, которые делают из него бензин А-92, А-95, выходят с ним на рынок и начинают конкурировать с другими марками этих же заводов. Поэтому мне до сих пор не понятно, зачем заводы его производят. Я бы его вообще убирал и таким образом стимулировал спрос на свои высокооктановые марки».«Себестоимость низкооктанового бензина очень близка к себестоимости производства высокооктановых марок. Поэтому экономически потребитель скоро вынужден будет от него отказаться.Рынок эволюционирует, и это одна из его отличительных черт».Сергей Куюн высказал свое мнение относительно судьбы премиальных марок бензина. «Пока что его объемы продаж невелики. Я думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что они составляют менее 5% в общем объеме реализации автозаправочных станций. Это небольшой объем, но он очень серьезно увеличивается. Есть уверенная динамика.Наверное, эта динамика была бы еще стройнее, если бы компании вели более взвешенную ценовую политику по отношению к этим бензинам, потому что все-таки переплачивать 0,8-1 гривен по сравнению со стандартным бензином для многих достаточно ощутимо. Тот же кризис заставил задуматься: а стоит ли продавать так дорого? Поэтому, если раньше разница в цене премиальных марок бензина с обычным бензином составляла порядка 0,6-1 гривен, то сегодня мы видим, что 60 копеек – это уже потолок. И это дало очень серьезный стимул».«Ситуация действительно намагничена. Любые изменения связывают с политическими процессами. Этот рынок пережил все эти многочисленные кампании без особых потрясений.Последнее влияние было в 2004 году, когда шла президентская кампания и цены регулировались в «ручном» режиме. Вернее, они были зафиксированы на одной отметке и простояли больше 8 месяцев на одном уровне. Это было последнее грубое вмешательство в рынок.В остальном это влияние, скорее, косвенное. Политическая кампания влияет на экономическую ситуацию в стране, а общеэкономическая ситуация влияет на этот рынок снижением объема продаж, снижением потребления, нестабильностью валютного курса, попытками этот курс стабилизировать и т.д. Это порождает неуверенность, а для бизнеса нет ничего хуже, чем неопределенность».