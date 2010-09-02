Франция изменит правила игры на сырьевом рынке ЕС

На следующем заседании «большой двадцатки» Франция намерена говорить о злоупотреблениях на международном сырьевом рынке. Эту инициативу поддерживает также Германия, сообщает «Немецкая волна». В Париже считают, что на сырьевом рынке недостаточно механизмов для контроля торговли, а участники рынка руководствуются интересами финансистов. От имени министерств экономики, энергетики и сельского хозяйства страна требует установить ограничения на объемы торговли на сырьевых биржах. Речь идет о том, что торговцы ценными бумагами, например, фьючерсами на зерно, «не имеют никакого отношения к самому товару, а только спекулируют, словно в казино, на возможном росте или падение цены определенного товара в будущем». Об этом говорится в письме французского правительства в Еврокомиссию. Французские чиновники настаивают на публикации более подробной информации об участниках торгов на сырьевых биржах. В обращении говорится, что сейчас торговать ценными бумагами можно практически анонимно. Немецкое и французское правительства предлагают создать Европейскую сырьевую биржу как альтернативу Чикагской сырьевой бирже. Тогда соглашения о покупке зерна или нефти заключались бы по правилам ЕС. «Сейчас ситуацию на рынке определяет атмосфера страха, - сказал в интервью DPA аналитик Ойген Вайнберг. - Пока во всем мире, прежде всего в бедных странах, люди боятся подорожания хлеба, интернет пестрит объявлениями типа «пшеница сделает тебя богачом!» Подорожание зерна вызвали не спекулянты. «Но они могут его ощутимо ускорить», - замечает Вайнберг. Как известно, в ноябре Франция станет председателем G20.