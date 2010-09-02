Украина по просьбе России может перекрыть поставки оружия в Грузию

Украина может отказаться от поставок вооружений в Грузию. Таково мнение главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрака, сообщает Интерфакс-Украина. «Я думаю, что Украина на протяжении всей своей истории демонстрировала огромную толерантность в вопросе поставок оружия и всегда сворачивала эти поставки, если ее кто-то об этом просил», - сказал он. «В 1998 году Мадлен Олбрайт (на тот момент госсекретарь США. – Ред.) попросила Украину не участвовать в реализации Бушерского контракта (на поставку турбин для Бушерской АЭС. – Ред.), и мы от него отказались. В 2004-м Европейский союз попросил нас не принимать участие в поставках оружия в Македонию, и мы отказались. В 2009 году Россия попросила Украину не поставлять оружие в Грузию и, думаю, теперь мы не будем поставлять его», - сказал глава ЦИАКР. В 2008 году после проведения операции «по принуждению Грузии к миру» российская сторона обвинила Украину в том, что та якобы выступила «поставщиком вооружений №1» в Грузию. Наибольшую обеспокоенность российских военных и политиков вызвала поставка Украиной в 2007 году снятого с боевого дежурства по причине технеисправности дивизиона ЗРК «Бук-М1», тогда как проект модернизации украинских средств ПВО был заморожен РФ в 2004-2006 годах. Между тем, эксперты, включая российских, помимо Украины называли в числе экспортеров вооружений в Грузию Чехию, Израиль, Турцию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Узбекистан. Согласно озвученным ранее данным госкомпании «Укрспецэкспорт», в общем объеме поставок вооружений в 2008 году доля экспорта в Грузию оценивалась на уровне 6%, в РФ - на уровне около 28%. В январе 2009 года РФ ввела запрет на поставки российских вооружений в Грузию и объявила о планах по ограничению военно-технического сотрудничества (ВТС) со странами-экспортерами вооружений в эту закавказскую страну. Ранее Москва также инициировала введение эмбарго на поставки вооружений в Грузию на международном уровне, но безуспешно.