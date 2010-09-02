В 2010 г. «Газпром» не сможет продать больше газа

«Газпром» признал, что экспорт газа в дальнее зарубежье в 2010 г. не вырастет, несмотря на восстановление европейской экономики, сообщает «Интерфакс». Об этом в ходе телефонной конференции для инвесторов заявил первый заместитель начальника департамента маркетинга «Газпрома» Александр Михеев. По его словам, компания ожидает экспортировать в 2010 г. около 140 млрд кубометров газа, что практически соответствует итоговому показателю кризисного 2009 г. - 140,65 млрд кубометров газа. Это на 5 млрд кубометров ниже прогноза, обнародованного руководством «Газпрома» в июне.