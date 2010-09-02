Компания Yahoo заинтересовалась украинским Интернетом

2 сентября 2010, 22:47

2 сентября состоялась презентация компании Yahoo как платформы для Интернет-рекламы в Украине. Директор по продажам Yahoo Марвин Лау (Marvin Liao) рассказал, что компания Yahoo заинтересована в онлайновых рынках Азии и Европы. Ведь они значительно больше по количеству пользователей, чем североамериканский. Да, на Европу приходится 24% мировых пользователей Интернетом, на Азию 42%, тогда как на Северную Америку лишь 13,5%. Кроме того, по прогнозам, количество пользователей Сети в Азии и Европе в ближайшие несколько лет резко возрастет, так как на этих континентах еще сравнительно небольшой процент проникновения Интернета. Тогда как в США уже три четверти население пользуется Интернетом и количество интернет-пользователей в дальнейшем будет расти относительно медленно. Директор по продажам Yahoo отметил, что прибыли компании Yahoo от онлайновой рекламы стремительно выросли за последние 10 лет. Директор по продажам Yahoo Марвин Лау (Marvin Liao) Господина Лау не тревожит то, что в данный момент в Украине более популярным является конкурент Yahoo – Google. Он говорит, что сейчас в украинских интернет-пользователей еще не успела сформироваться модель поведения,и они открыты для новых возможностей и других вариантов. Марвин Лау продемонстрировал кривую поведения Интернет-пользователей в зависимости от роста скорости Интернета. Сначала пользователи используют Интернет лишь для коммуникации (электронная почта, мессенджеры), потом для просмотра и поиска информации (собственно, на этой стадии сейчаст находится Украина). Далее пользователи Интернета используют сеть для создания сообществ и развлечений, а финальный этап – торговля. Директор Trade Up Евгений Шварцман Президент Ybrant Digital Джейкоб Низри (Jacob Nizri) Гаэл Корфec (Gal Corfas), директор по продажам Ybrant Digital «Yahoo предлагает не только демографическую выборку аудитории для рекламы, но и отбор целевой аудитории, по поведению. Да, например, если человек планирует купить машину, мы это можем легко вычислить по ее поискам и по сайтам, на которые он заходит. И мы можем именно этому человеку в нужный момент показать рекламу машины. А это значительно повышает эффективность рекламы», – рассказывает Марвин Лау. Гаэл Корфec (Gal Corfas), директор по продажам Ybrant Digital и президент Ybrant Digital Джейкоб Низри (Jacob Nizri) Партнером Yahoo является маркетинговая компания Ybrant Digital, которая представлена в 25 странах мира, в том числе с ноября 2009 года в Украине. Партнер Ybrant Digital, а следовательно, и официальный представитель Yahoo в Украине - рекламное агентство Trade Up. Гаэл Корфec (Gal Corfas), директор по продажам Ybrant Digital, на вопрос «Почему Украина?», отвечает, что это хороший рынок для начала, он неплохо развивается, количество пользователей Интернета быстро растет, технологии и культура здесь как в других восточноевропейских странах и пригодны для того, чтобы попытаться здесь и потом расширить дальше на Центрально - Восточную Европу.

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