Власти Мозамбика отказались понизить цены

Правительство Мозамбика отказалось заморозить цены на продукты питания, несмотря на массовую акцию протеста, прошедшую в столице страны, городе Мапуту. Об этом заявил представитель кабинета министров Альберто Кутумула. Соответствующее заявление было сделано после чрезвычайного заседания правительства, сообщает Lenta.ru. Между тем, количество погибших в результате столкновений демонстрантов с полицией достигло семи; по словам Кутумулы, шестеро из них погибли 1 сентября, и еще один - на следующий день. Еще 288 человек получили ранения.