Япония вводит санкции в банковской сфере против Ирана

Власти Японии ввели новые санкции против Ирана в связи с его ядерной программой. Речь идет об ограничении сотрудничества с Тегераном в банковской сфере, а также закрыть дорогу некоторым совместным энергетическим проектам. Об этом сообщает российская служба «Би-би-си». «Мы предприняли эти шаги, поскольку они необходимы, чтобы подтолкнуть (Ираню - ред.) к соблюдению соглашения о нераспространении ядерного оружия и предотвратить развитие ядерных технологий», - заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Йосито Сэнгоку. «У нас традиционно близкие отношения с Ираном, и такое положение позволяет нам терпеливо поощрять эту страну к мирному и дипломатическому решению проблемы», - продолжил японский чиновник. США и другие западные страны подозревают Иран в намерении использовать ядерную программу для производства оружия. Однако официальный Тегеран вопреки решениям Совбеза ООН отказывается прекратить обогащение урана и настаивает, что подобные технологии необходимы ему исключительно для мирных целей. Напомним, в августе этого года Япония уже ввела комплекс санкций против Ирана, однако США настаивали на применении более жестких мер. Ограничения на сотрудничество с Ираном ввели также США, страны ЕС, Канада и Австралия.