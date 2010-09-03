Евросоюз создает общую систему контроля за банками

Европа достигла «важной вехи» в усилиях по реформированию финансового сектора: создана международная структура для надзора за банками, страховыми компаниями и рынками. Евросоюз, Еврокомиссия и Европарламент в четверг «стали на один шаг ближе к созданию трансграничных финансовых контролеров». Окончательно одобрение нововведение должно получить на встрече министров финансов в Брюсселе во вторник, и затем - Европарламента в конце этого месяца. Согласно документу, в Евросоюз создает 3 новых учреждения для контроля банков, рынков и страхования. ЕС надеется на запуск этих европейских органов надзора (ЕОН) в январе. Новые учреждения получат дополнительные полномочия, чтобы лучше контролировать финансовых игроков и быстро действовать по всей Европе. В частности, в компетенции ЕОН будет временное запрещение финансовых продуктов высокого риска. Напомним, споры о контроле над финансовой системой ЕС уже привели к конфликту между Европарламентом иотдельными государствами. В частности, Великобритания настаивает на том, чтобы решения ЕОН не касались внутреннего финансового пространства государств.