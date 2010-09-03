Украина приостановила экспорт газа в Польшу

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 сентября приостановила поставки природного газа в польский пограничный город Грубешув, сообщает «Wyborcza.biz».. «В это время поставки осуществляются со складов, мы объединили свои усилия в рамках национальной системы Грубешув», - сказала пресс-секретарь Polskie Gоrnictwo Naftowe PAP Джоанна Закревская. Отвечая на вопрос о том, когда украинский «Нафтогаз» может восстановить поставки», Закревская сказала: «Мы ведем переговоры по этому вопросу». Как уверил вице-староста Грубешувского повета Лешек Червонка, несмотря на прекращение поставок из Украины дефицита газа нет. Он сказал, что люди в основном используют газовые баллоны. Червонка не беспокоится за поставки газа в будущем. Закревская напомнила, что соглашение с «Нафтогазом» поставок газа в Грубешув было заключено PGNiG в 2004 году и действует до 2020 года. В компании уверены, что прекращение поставок в Грубешув не повлияет на национальные системы. По этому соглашению Украина поставляла 9 миллионов кубических метров газа в год, что составляет примерно 0,6 млн на внутреннее потребление. «Нафтогаз» объясняет прекращение поставок изменениями украинского законодательства, согласно которым весь объем добытого природного газа внутри страны должен быть направлен исключительно на удовлетворение потребностей Украины.