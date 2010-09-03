Азаров придумает стимул для повышения рождаемости

Правительство сделает все, чтобы демографическая ситуация в Украине улучшалась. Об этом заявил премьер Николай Азаров на пресс-конференции в пятницу, сообщает «Украинская правда». «Мы постараемся...создать атмосферу любви, доверия, чтобы граждане Украины отошли от этой пятилетки злости, ненависти, взаимных претензий, а перешли к пятилетке доброжелательности, любви, надежды, уверенности в будущем», - сказал он. «Тогда, поверьте мне, и с демографической ситуацией все будет нормально. А уж про ипотеку мы что-нибудь придумаем, про всякие там стимулы для повышения рождаемости тоже придумаем», - отметил премьер. В свою очередь вице-премьер Борис Колесников отметил: «Для улучшения демографической ситуации карательные меры не нужны. Нужны совсем другие, как раз конструктивные. Я не буде здесь называть». По его словам, «Президент поставил достаточно амбициозную задачу - от 250 до 500 новых или модернизированных садиков каждый год». «С Минфином мы прорабатываем модель, при которой налог на землю для детских садов - 0. Налог на прибыль для детских садов - 0. Возможно, мы будем готовы к компенсации процентных ставок для тех, кто хочет построить частный детский садик», - заявил Колесников. По его словам, также прорабатывается модель, «при которой жилье площадью до 100 квадратных метров, ценой до 10 тысяч гривен за метр... семья, где двое несовершеннолетних детей, сможет купить по ипотеке, где государство заплатит проценты по кредиту».