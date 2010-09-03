Азаров огласил налог на недвижимость

Правительство Украины внедряет упрощенную систему налогооблажения. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров, презентуя проект Налогового кодекса Украины, сообщает «РБК-Украина». «Мы применяем упрощенную систему при внешне-экономической деятельности и производстве подакцизных товаров. Предлагается ввести налог на недвижимость. Пока эта норма мягкая. Она вводится при наличии более 100 кв. м в городе и более 200 кв. м в селе», - отметил премьер. Он объяснил, что из под этого налога выводятся более 95% граждан Украины, а 5%, которые имеют большие дома, будут платить по 10 грн за 1 кв. м в год. Премьер также отметил, что Налоговый кодекс отменяет рыночный сбор, налог на рекламу и ежегодный налог с владельцев транспортных средств. «Все это мы делаем, рассчитывая на значительную часть поступлений акциза на бензин, то есть действуем по принципу: чем больше человек ездит, чем больше у него автомобиль, тем больше он будет платить», - сказал он.