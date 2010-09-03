Украинцам обещают самые низкие налоги в Европе

Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что заложенные в проект Налогового кодекса налоговые ставки являются самыми низкими в Европе. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной представлению проекта Налогового кодекса, сообщают «Українські новини». «Мы установим налоги, наверное, самые низкие в Европе», - сказал Азаров. По его словам, проект также предусматривает значительное сокращение количества налогов. В то же время премьер подчеркнул, что задачей правительства является обеспечение уплаты налогов всеми плательщиками.