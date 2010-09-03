Кабмин обнародовал ставку налога на доходы физлиц

Правительство Украины установит 15-процентную ставку налога на доходы физических лиц при доходах граждан до 10 минимальных заработных плат. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров, презентуя проект Налогового кодекса Украины, сообщает сообщает «РБК-Украина». «Мы устанавливаем 15-процентную ставку налога на доходы физических лиц при доходах до 10 минимальных заработных плат. Но для тех, кто имеет более 10 минимальных заработных плат, мы повышаем ставку налога до 17%», - сказал глава правительства. При этом Азаров отметил, что вводится 5-процентная ставка налога на доходы физических лиц при размещении человеком депозита суммой более 200 тыс. грн. «Мы вводим 5-процентную ставку на доход, который образовывается у гражданина от депозита при сумме этого депозита более 200 тыс. грн. Мы предлагаем еще одну спорную норму, которая вызовет критику в наш адрес», - отметил премьер. Он также сообщил, что более 90% населения Украины имеют вклады в банках ниже 200 тыс. грн. «То есть, мы переложили часть компенсаторов на богатых, и эта норма в этом кодексе получила свою реализацию», - подытожил Азаров.