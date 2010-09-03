Азаров: В 2011 году экономика выйдет на докризисный уровень

На первом этапе внедрения нового налогового законодательства прогнозируется уменьшение поступлений налогов в бюджет. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров, презентуя проект Налогового кодекса Украины, сообщает УНИАН. В 2011 году правительство планирует увеличить бюджетные поступления и выйти на докризисный уровень объемов экономики. Начиная с 2012 года прогнозируется рост доходов в бюджет, а рост экономики по сравнению с 2008 годом – на уровне 9-10%. По словам премьера, главный принцип, который заложен в проекте документа, – это либерализация налогового законодательства, а также обязанность для всех налогоплательщиков платить налоги. «Надо сократить налоговое давление на бизнес и идти по либерализации законодательства, но налоги должны платить все», – сказал Азаров.