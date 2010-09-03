Германия обеспокоена отмыванием денег в Интернете

Немецкие правоохранители обеспокоены частым использованием Интернета для отмывания денег. В прошлом году количество возбужденных соответствующих уголовных дел возросло на четверть и достигло сотни случаев, сообщает «Немецкая волна». Согласно сообщению, для отмывания денег преступники находятв Интернете людей, которые соглашаются даже за небольшие гонорары предоставить в распоряжение дельцов свои частные банковские счета. «Финансовые агенты» через интернет заказывают, например, товар у фиктивного поставщика, и тогда товар не поступает, а деньги переводятся за границу. В отчете федерального управления криминальной полиции и федерального ведомства по надзору за финансовыми услугами правоохранители подчеркивают важность международного сотрудничества. «Для успешной борьбы с отмыванием денег нам нужно во всем мире наладить взаимодействие надзорных и правоохранительных структур. Современные технологии, пользование иностранными платежными средствами, например, телефонными prepaid-картами, иногда сводят на нет усилия немецких правоохранителей », - признал президент Федерального ведомства управления уголовной полиции Йорг Цирке.