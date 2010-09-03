Украина пока не съела кредит МВФ

Украина на сегодняшний день еще не использовала полученные от Международного валютного фонда средства транша кредита в размере 2 млрд долл. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса, сообщает УНИАН. «1 млрд долл. лежат в Национальном банке Украине, поддерживая национальные резервы, второй – в Госказначействе. Ни одного доллара не потрачено и не будет потрачено, потому что мы его (транш кредита. – Ред.) пустим на погашение по обязательствам Юлии Тимошенко. Вот сейчас настанет срок платежа по ее обязательствам, и мы заплатим», – сказал Азаров. Напомним, что исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев. Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.