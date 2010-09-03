Азаров и Бродский готовят автомобилистам очередной «сюрприз»

Транспортный сбор с 2011 г. будет ликвидирован, зато введут дополнительный акциз на бензин. Об этом сказал глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, сообщили «Главреду» в пресс-службе комитета. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров. «Не будет ни транспортного, ни рыночного, ни рекламного сборов, поскольку это - дополнительное администрирование и дополнительные собираемые с людей деньги. Это все мы убираем», - заявил Бродский. Глава комитета отметил, что транспортный сбор будет входить в сумму дополнительного акциза. «У нас будет самый низкий акциз в Европе. Сегодня он составляет 150 евро, а с учетом т.н. транспортного сбора он может составлять приблизительно 180-200 евро за тонну. Тем не менее, больше будут платить те, кто много ездит, и те, кто ездит на «Мерседесах». Средства, полученные таким образом, будут направляться на ремонт дорог», - подчеркнул Бродский. Для рядовых водителей подорожание из-за введения дополнительного акциза будет незначительным. «По нашим подсчетам, стоимость бензина возрастет максимум на 20 копеек. Да, наверное, и этого не будет, так как нефть в мире дешевеет. К тому же заправки снижают цену, так как есть конкуренция и прозрачные правила работы», - заметил Бродский. По его словам, отмена транспортного сбора даст возможность упростить процедуру прохождения техосмотра, поскольку этот сбор взимается именно при прохождении техосмотра, и контроль за его уплатой ведется Госавтоинспекцией.