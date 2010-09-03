Разлив нефти в Мексиканском заливе стоил $8 млрд

Британская нефтяная компания Вritish Рetolium заявила, что расходы на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе составили $8 млрд ВР сообщает, что с момента аварии, произошедшей 20 апреля на платформе Deep Horizon, она уже выплатила пострадавшим от техногенной катастрофы около 399 млн. долларов, передает российская служба «Би-би-си». Компания также утверждает, что с середины июля, когда утечка нефти была остановлена, сырье под воду больше не попадало. По состоянию на сегодня, работы по установке постоянной заглушки на аварийной скважине походят к завершению; ожидается, что они будут закончены в октябре этого года. Кроме того, в середине сентября должно завершиться бурение новой скважины для отвода нефти из подводного месторождения. Кроме того, сегодня акции ВР немного выросли в цене. В конце июля стоимость ценных бумаг британской нефтяной компании достигла дна и составляла $3,3. С тех пор акции ВР выросли на 20% и сейчас их продают по $3,94. Напомним, вчера на одной из буровых вышек в Мексиканском заливе произошел взрыв. Однако это не привело к утечке нефти, поскольку вышка была законсервирована. В результате инцидента никто не пострадал.