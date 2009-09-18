Затратная энергоэкономия

Экономить легче всего тогда, когда ты разорен. Справедливость этого афоризма второй день подряд проверяют на деле участники ежегодного Международного инвестиционного саммита, который 17 сентября открылся в Донецке.

Тема саммита - "Энергоэффективность" - сегодня для Донецкой области как нельзя более актуальна: регион продолжает так сильно страдать от кризиса, что ему поневоле пришлось задуматься о том, как начать экономить.



"Экономического рая не будет"



Однако, несмотря на то, что экономия энергоресурсов - это один из лучших видов сокращения расходов в сложные для экономики времена, пока что говорить о том, что Донбасс сможет уже в ближайшем будущем проверить на практике достижения энергоэффективности явно преждевременно.

Причин тому множество, но главная из них остается неизменной - кризис. Получается своего рода замкнутый круг: чтобы избежать давления кризиса, нужно начать экономить, но для того, чтобы начать экономить, необходимы средства на переоборудование и модернизацию производства, а их нет - экономический спад "съел" большинство заказов, но зарубежные покупатели не спешат раскошеливаться.

"Мы живем от заказов, которые требуются для машиностроительной промышленности. К сожалению, сейчас наш донецкий метзавод загружен не на полную мощность", - пожаловался "Главреду" заместитель главного инженера по энергоэффективности ЗАО "Донецксталь" Александр Дорофеев. Похожая ситуация наблюдается и в угольной отрасли. "Внешний кризис для угольной промышленности уже закончился, но у нас сейчас начался внутренний кризис, - поясняет "Главреду" заместитель директора по экономике ГП "Угольная компания "Краснолиманская" Виталий Сидорченко. - Все эти 9 месяцев необходимо было выживать, соответственно, сокращать расходы. А любое сокращение расходов в дальнейшем приводит к определенным проблемам. И именно потому, что в течение этих месяцев не покупалось практически ничего, не обновлялось оборудование, сейчас встал вопрос снижения объемов производства. Этот же вопрос существует на многих угольных предприятиях", - говорит он.

Юрий Хотлубей, мэр г. Мариуполя - города, в котором сосредоточены такие крупнейшие предприятия, как металлургический комбинат им. Ильича, заводы "Азовсталь и "Азовмаш", - видит иную причину такого положения вещей в промышленности: "К сожалению, Украину за рубежом воспринимают как не очень авторитетную, и предприниматели, которые покупают металл, имеют большие проблемы с банками, которые отказываются делать перечисления на наши банки, не доверяя им в том, что эти деньги попадут к покупателю. Есть большие риски, и пока это является очень серьезным сдерживающим фактором", - говорит он "Главреду".

Однако ситуация исправляться не спешит - кризис в Донбассе если и отступил, то буквально на несколько незначительных шагов. "У нас чувствительность немножко выше, чем в правительстве, поэтому кризис мы еще чувствуем. Физиологические особенности Кабинета Министров и городского совета разные. Мы сейчас идем по дну - ниже мы уже не опустимся, но говорить о том, что уже подъем какой-то пошел, это неправильно", - отмечает Юрий Хотлубей.

По данным главы Донецкого областного совета Анатолия Близнюка, если потери промышленного производства в Донбассе и будут минимизированы, то очень несущественно. "Мы потеряли 32% объемов производства (в текущем году - Ред.). Я думаю, к концу года мы выйдем на 29%. То есть 3%, может быть, наверстаем", - отмечает он. При этом А.Близнюк подчеркивает, что даже и эти показатели нужно сравнивать не с данными прошлых месяцев, а с показателями аналогичного периода прошлого года. "В прошлом году уже в это время был кризис, поэтому цифры могут быть лучше, но это не значит, что экономически это будет рай. Рая никакого не будет", - считает он.

На таком совсем не радужном фоне в области уже существенно хромает общий объем инвестиций: только в первом полугодии текущего года он составил 5,5 млрд. грн., что на 45,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленность же, в частности, направлено 3,4 млрд. грн. (62% областного объема), что меньше первого полугодия 2008 года на 43,5%. И хотя, как уверяет А.Близнюк, область открыта для инвестиций "24 часа в сутки, 7 дней в неделю", пока что роста объемов капитальных вложений в промышленность шахтерского края никто не прогнозирует.



"Проектов нет, господа!"



Аналогично, по мнению специалистов, дело будет обстоять и с инвестициями в обеспечение пресловутой энергоэффективности. "Коммерческих инвесторов сейчас очень сложно привлечь в Украину, особенно в сферу энергоэффективности. Институциональные же инвесторы - такие организации, как ЕБРР, USAID, ЕС, - они говорят: "У нас есть деньги, у нас есть гранты, мы понимаем, что вам это надо, но мы находимся на разных уровнях - вы не можете нам объяснить, а мы не можем или не хотим вас понять до конца". Мы понимаем, что есть разница между потребностями и возможностями", - отмечает управляющий партнер корпорации "Ernst&Young" Алексей Кредисов. Он обещает помочь Донбассу согласовать его потребности с возможностями инвесторов, но, как уверяют другие специалисты, сделать это будет непросто - в Донбассе зачастую нет не только возможностей для привлечения капитальных вложений, но и желания это делать.

Одно из главных направлений инвестиций в сфере эффективного использования энергоресурсов - жилищно-коммунальное хозяйство. В этом плане инвестиционный саммит в Донецке принес даже некоторые новшества: именно на нем правительство подписало рамочное соглашение с северной экологической финансовой корпорацией НЕФКО, которая занимается финансированием и субсидированием проектов по энергоэффективности. От сотрудничества с корпорацией Украина надеется в будущем выручать 1,5 млрд. евро инвестиций и кредитов в год.

Все бы хорошо, но даже под такие выгодные условия проектов, подходящих для НЕФКО, сегодня в Донбассе нет. "Проектов нет, господа! Задача наша - сконцентрироваться, подготовить качественные проекты… Беды наши, особенно в ЖКХ и в других сектора, происходят не от отсутствия денег, а от отсутствия желания и воли, и отсутствия квалифицированных программ и проектов", - отмечает председатель Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Сергей Ермилов. Он же обращает внимание на выгоды от возможного сотрудничества с НЕФКО: корпорация дает финансирование на коммунальные проекты, которые могут быть реализованы быстро, под 3% годовых в объеме до 15 млн. долларов.

В Донецке упрямятся - мол, знаем мы ваши 3%: "Эти 3%, о которых разговор, идут только через гарантии правительства. И через гарантии правительства они пойдут, через Минфин и превратятся как минимум в 18% или 12%. А потом они пойдут через коммерческий банк, и выйдут теми же 28-32%! Так что это не та тема. Нужна законодательная база, которая бы позволяла органам местного самоуправления самостоятельно принимать решения о кредитовании тех или иных проектов. Тогда можно разговаривать о 3%. Через гарантии правительства их никогда не было и не будет", - возмущается Анатолий Близнюк. Ермилов терпеливо разъясняет: корпорация даст деньги вовсе не под гарантии Кабмина, а под гарантии муниципальных властей.





Никто не хочет платить за экономию



В промышленной сфере "энергоэффективная" тема также пока остается на уровне обсуждения: все предприятия в один голос утверждают, что она для них категорически актуальна, однако когда речь заходит о конкретных проектах, осторожничают. "Саммит сам по себе всегда полезен. Мы надеемся обменяться опытом с другими заводами... К тому же, саммит рассчитан на то, чтобы услышать какие-то схемы финансирования, которые имеет смысл обсудить. Сейчас денег ни у кого нет, поэтому все стараются найти какие-то схемы - или лизинговые, или кредитование какое-то у тех, у кого деньги есть, кто готов вкладывать в промышленность", - обтекаемо размышляет Александр Дорофеев. О том, на что конкретно его предприятие рассчитывает, он не говорит, но из его речи ясно, что в целом "Донецксталь" опять-таки больше ориентирована на собственные силы. "Например, серьезная проблема для металлургов - производство кислорода. Оборудование в основном старое, на многих заводах используются кислородные блоки, которые производились еще в бывшем СССР. Поэтому энергетическая составляющая выработки кислорода весьма значительна. Мы сейчас сами идем по пути реконструкции кислородного хозяйства", - подчеркивает Дорофеев. По его словам, найти инвестора было бы просто прекрасно, но пока завод и сам пытается справиться с ситуацией.

Похожим образом настроены в и "Энергомашспецсталь": когда на предприятии резко упали заказы, оно озаботилось модернизацией производства за собственный счет, чтобы предложить заказчикам новые проекты, в том числе и энергоэффективные. На саммите завод активно ищет покупателя своих новинок, однако… ориентирован вовсе не на Украину. "Тема энергоэффективности актуальна, но в основном она ориентирована на Запад. Откровенно говоря, у нас Украина еще не готова принять эти новые, перспективные, менее загрязняющие окружающую среду источники энергии", - отмечает Николай Омелюх, ведущий инженер бюро маркетинга завода "Энергомашспецсталь". С ним согласны и другие участники саммита - по их словам, все представленные проекты действительно интересны Украине, однако часть из них она просто не может себе позволить, причем не только в материальном, но и в "моральном" плане - оборудование многих предприятий уже морально устарело, и на них новые проекты уже попросту "не пойдут".

"Украина требует большого количества инвестиций для модернизации сектора, который связан с энергоэффективностью. Для того, чтобы набрать необходимые темпы модернизации и не отдаляться от развитых стран в вопросах энергоемкости ВВП, социальных стандартов, а приближаться к ним, нам необходимо выйти на уровень ежегодных инвестиций во все отрасли по всем направлениям не меньше, чем 5 млрд. долларов", - считает Сергей Ермилов. И тут же осекается: "Мы сегодня еще далеки от этой цифры". По его словам, сегодня в Украине необходимо создать самые лучшие условия для инвестирования и "позитивный инвестиционный климат", однако пока что наша страна во многом работает еще на уровне советских стандартов.

На саммите в Донецке Ермилов презентовал государственную Программу по уменьшению энергозатрат в промышленности Украины, которая рассчитана на 5 лет. Согласно этой программе уже к 2014 году планируется уменьшить объемы энергозатрат на 20%. В Донецке программу восприняли с энтузиазмом, однако от теории к практике переходить не спешат. Отчасти потому, что многие предприятия до сих пор сидят на голодном пайке из-за кризиса, отчасти потому, что они еще не понимают всей значимости этой темы. В целом, один только Донецк представил на саммите инвестиционные проекты на общую сумму полмиллиарда евро. Общий инвестиционный "бюджет" саммита - 3,5 млрд. долларов. Если хотя бы половина этих проектов будет охотно принята инвесторами, и начнет реализовываться, предприятия перестанут относиться к этой теме с настороженностью, которая пока что так и витает в выставочном зале, где эти проекты были представлены. Однако пока что энергоэффективность для шахтерского региона, похоже, в большинстве своем все еще остается красивой, но недосягаемой мечтой. Все дело в нехватке информации: пока что многие предприятия еще не знают, насколько им помогут их энергоэффективные начинания. Их, безусловно, очень сильно привлекает экономия, однако они опасаются заплатить за нее слишком высокую цену.