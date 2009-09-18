Затратная энергоэкономия

Экономить легче всего тогда, когда ты разорен. Справедливость этого афоризма второй день подряд проверяют на деле участники ежегодного Международного инвестиционного саммита, который 17 сентября открылся в Донецке.
Тема саммита - "Энергоэффективность" - сегодня для Донецкой области как нельзя более актуальна: регион продолжает так сильно страдать от кризиса, что ему поневоле пришлось задуматься о том, как начать экономить.
"Экономического рая не будет"
Однако, несмотря на то, что экономия энергоресурсов - это один из лучших видов сокращения расходов в сложные для экономики времена, пока что говорить о том, что Донбасс сможет уже в ближайшем будущем проверить на практике достижения энергоэффективности явно преждевременно.
Причин тому множество, но главная из них остается неизменной - кризис. Получается своего рода замкнутый круг: чтобы избежать давления кризиса, нужно начать экономить, но для того, чтобы начать экономить, необходимы средства на переоборудование и модернизацию производства, а их нет - экономический спад "съел" большинство заказов, но зарубежные покупатели не спешат раскошеливаться.
"Мы живем от заказов, которые требуются для машиностроительной промышленности. К сожалению, сейчас наш донецкий метзавод загружен не на полную мощность", - пожаловался "Главреду" заместитель главного инженера по энергоэффективности ЗАО "Донецксталь" Александр Дорофеев. Похожая ситуация наблюдается и в угольной отрасли. "Внешний кризис для угольной промышленности уже закончился, но у нас сейчас начался внутренний кризис, - поясняет "Главреду" заместитель директора по экономике ГП "Угольная компания "Краснолиманская" Виталий Сидорченко. - Все эти 9 месяцев необходимо было выживать, соответственно, сокращать расходы. А любое сокращение расходов в дальнейшем приводит к определенным проблемам. И именно потому, что в течение этих месяцев не покупалось практически ничего, не обновлялось оборудование, сейчас встал вопрос снижения объемов производства. Этот же вопрос существует на многих угольных предприятиях", - говорит он.
Юрий Хотлубей, мэр г. Мариуполя - города, в котором сосредоточены такие крупнейшие предприятия, как металлургический комбинат им. Ильича, заводы "Азовсталь и "Азовмаш", - видит иную причину такого положения вещей в промышленности: "К сожалению, Украину за рубежом воспринимают как не очень авторитетную, и предприниматели, которые покупают металл, имеют большие проблемы с банками, которые отказываются делать перечисления на наши банки, не доверяя им в том, что эти деньги попадут к покупателю. Есть большие риски, и пока это является очень серьезным сдерживающим фактором", - говорит он "Главреду".
Однако ситуация исправляться не спешит - кризис в Донбассе если и отступил, то буквально на несколько незначительных шагов. "У нас чувствительность немножко выше, чем в правительстве, поэтому кризис мы еще чувствуем. Физиологические особенности Кабинета Министров и городского совета разные. Мы сейчас идем по дну - ниже мы уже не опустимся, но говорить о том, что уже подъем какой-то пошел, это неправильно", - отмечает Юрий Хотлубей.
По данным главы Донецкого областного совета Анатолия Близнюка, если потери промышленного производства в Донбассе и будут минимизированы, то очень несущественно. "Мы потеряли 32% объемов производства (в текущем году - Ред.). Я думаю, к концу года мы выйдем на 29%. То есть 3%, может быть, наверстаем", - отмечает он. При этом А.Близнюк подчеркивает, что даже и эти показатели нужно сравнивать не с данными прошлых месяцев, а с показателями аналогичного периода прошлого года. "В прошлом году уже в это время был кризис, поэтому цифры могут быть лучше, но это не значит, что экономически это будет рай. Рая никакого не будет", - считает он.
На таком совсем не радужном фоне в области уже существенно хромает общий объем инвестиций: только в первом полугодии текущего года он составил 5,5 млрд. грн., что на 45,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленность же, в частности, направлено 3,4 млрд. грн. (62% областного объема), что меньше первого полугодия 2008 года на 43,5%. И хотя, как уверяет А.Близнюк, область открыта для инвестиций "24 часа в сутки, 7 дней в неделю", пока что роста объемов капитальных вложений в промышленность шахтерского края никто не прогнозирует.
"Проектов нет, господа!"
Аналогично, по мнению специалистов, дело будет обстоять и с инвестициями в обеспечение пресловутой энергоэффективности. "Коммерческих инвесторов сейчас очень сложно привлечь в Украину, особенно в сферу энергоэффективности. Институциональные же инвесторы - такие организации, как ЕБРР, USAID, ЕС, - они говорят: "У нас есть деньги, у нас есть гранты, мы понимаем, что вам это надо, но мы находимся на разных уровнях - вы не можете нам объяснить, а мы не можем или не хотим вас понять до конца". Мы понимаем, что есть разница между потребностями и возможностями", - отмечает управляющий партнер корпорации "Ernst&Young" Алексей Кредисов. Он обещает помочь Донбассу согласовать его потребности с возможностями инвесторов, но, как уверяют другие специалисты, сделать это будет непросто - в Донбассе зачастую нет не только возможностей для привлечения капитальных вложений, но и желания это делать.
Одно из главных направлений инвестиций в сфере эффективного использования энергоресурсов - жилищно-коммунальное хозяйство. В этом плане инвестиционный саммит в Донецке принес даже некоторые новшества: именно на нем правительство подписало рамочное соглашение с северной экологической финансовой корпорацией НЕФКО, которая занимается финансированием и субсидированием проектов по энергоэффективности. От сотрудничества с корпорацией Украина надеется в будущем выручать 1,5 млрд. евро инвестиций и кредитов в год.
Все бы хорошо, но даже под такие выгодные условия проектов, подходящих для НЕФКО, сегодня в Донбассе нет. "Проектов нет, господа! Задача наша - сконцентрироваться, подготовить качественные проекты… Беды наши, особенно в ЖКХ и в других сектора, происходят не от отсутствия денег, а от отсутствия желания и воли, и отсутствия квалифицированных программ и проектов", - отмечает председатель Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Сергей Ермилов. Он же обращает внимание на выгоды от возможного сотрудничества с НЕФКО: корпорация дает финансирование на коммунальные проекты, которые могут быть реализованы быстро, под 3% годовых в объеме до 15 млн. долларов.
В Донецке упрямятся - мол, знаем мы ваши 3%: "Эти 3%, о которых разговор, идут только через гарантии правительства. И через гарантии правительства они пойдут, через Минфин и превратятся как минимум в 18% или 12%. А потом они пойдут через коммерческий банк, и выйдут теми же 28-32%! Так что это не та тема. Нужна законодательная база, которая бы позволяла органам местного самоуправления самостоятельно принимать решения о кредитовании тех или иных проектов. Тогда можно разговаривать о 3%. Через гарантии правительства их никогда не было и не будет", - возмущается Анатолий Близнюк. Ермилов терпеливо разъясняет: корпорация даст деньги вовсе не под гарантии Кабмина, а под гарантии муниципальных властей.
Никто не хочет платить за экономию
В промышленной сфере "энергоэффективная" тема также пока остается на уровне обсуждения: все предприятия в один голос утверждают, что она для них категорически актуальна, однако когда речь заходит о конкретных проектах, осторожничают. "Саммит сам по себе всегда полезен. Мы надеемся обменяться опытом с другими заводами... К тому же, саммит рассчитан на то, чтобы услышать какие-то схемы финансирования, которые имеет смысл обсудить. Сейчас денег ни у кого нет, поэтому все стараются найти какие-то схемы - или лизинговые, или кредитование какое-то у тех, у кого деньги есть, кто готов вкладывать в промышленность", - обтекаемо размышляет Александр Дорофеев. О том, на что конкретно его предприятие рассчитывает, он не говорит, но из его речи ясно, что в целом "Донецксталь" опять-таки больше ориентирована на собственные силы. "Например, серьезная проблема для металлургов - производство кислорода. Оборудование в основном старое, на многих заводах используются кислородные блоки, которые производились еще в бывшем СССР. Поэтому энергетическая составляющая выработки кислорода весьма значительна. Мы сейчас сами идем по пути реконструкции кислородного хозяйства", - подчеркивает Дорофеев. По его словам, найти инвестора было бы просто прекрасно, но пока завод и сам пытается справиться с ситуацией.
Похожим образом настроены в и "Энергомашспецсталь": когда на предприятии резко упали заказы, оно озаботилось модернизацией производства за собственный счет, чтобы предложить заказчикам новые проекты, в том числе и энергоэффективные. На саммите завод активно ищет покупателя своих новинок, однако… ориентирован вовсе не на Украину. "Тема энергоэффективности актуальна, но в основном она ориентирована на Запад. Откровенно говоря, у нас Украина еще не готова принять эти новые, перспективные, менее загрязняющие окружающую среду источники энергии", - отмечает Николай Омелюх, ведущий инженер бюро маркетинга завода "Энергомашспецсталь". С ним согласны и другие участники саммита - по их словам, все представленные проекты действительно интересны Украине, однако часть из них она просто не может себе позволить, причем не только в материальном, но и в "моральном" плане - оборудование многих предприятий уже морально устарело, и на них новые проекты уже попросту "не пойдут".
"Украина требует большого количества инвестиций для модернизации сектора, который связан с энергоэффективностью. Для того, чтобы набрать необходимые темпы модернизации и не отдаляться от развитых стран в вопросах энергоемкости ВВП, социальных стандартов, а приближаться к ним, нам необходимо выйти на уровень ежегодных инвестиций во все отрасли по всем направлениям не меньше, чем 5 млрд. долларов", - считает Сергей Ермилов. И тут же осекается: "Мы сегодня еще далеки от этой цифры". По его словам, сегодня в Украине необходимо создать самые лучшие условия для инвестирования и "позитивный инвестиционный климат", однако пока что наша страна во многом работает еще на уровне советских стандартов.
На саммите в Донецке Ермилов презентовал государственную Программу по уменьшению энергозатрат в промышленности Украины, которая рассчитана на 5 лет. Согласно этой программе уже к 2014 году планируется уменьшить объемы энергозатрат на 20%. В Донецке программу восприняли с энтузиазмом, однако от теории к практике переходить не спешат. Отчасти потому, что многие предприятия до сих пор сидят на голодном пайке из-за кризиса, отчасти потому, что они еще не понимают всей значимости этой темы. В целом, один только Донецк представил на саммите инвестиционные проекты на общую сумму полмиллиарда евро. Общий инвестиционный "бюджет" саммита - 3,5 млрд. долларов. Если хотя бы половина этих проектов будет охотно принята инвесторами, и начнет реализовываться, предприятия перестанут относиться к этой теме с настороженностью, которая пока что так и витает в выставочном зале, где эти проекты были представлены. Однако пока что энергоэффективность для шахтерского региона, похоже, в большинстве своем все еще остается красивой, но недосягаемой мечтой. Все дело в нехватке информации: пока что многие предприятия еще не знают, насколько им помогут их энергоэффективные начинания. Их, безусловно, очень сильно привлекает экономия, однако они опасаются заплатить за нее слишком высокую цену.
"Экономического рая не будет"
Однако, несмотря на то, что экономия энергоресурсов - это один из лучших видов сокращения расходов в сложные для экономики времена, пока что говорить о том, что Донбасс сможет уже в ближайшем будущем проверить на практике достижения энергоэффективности явно преждевременно.
Причин тому множество, но главная из них остается неизменной - кризис. Получается своего рода замкнутый круг: чтобы избежать давления кризиса, нужно начать экономить, но для того, чтобы начать экономить, необходимы средства на переоборудование и модернизацию производства, а их нет - экономический спад "съел" большинство заказов, но зарубежные покупатели не спешат раскошеливаться.
"Мы живем от заказов, которые требуются для машиностроительной промышленности. К сожалению, сейчас наш донецкий метзавод загружен не на полную мощность", - пожаловался "Главреду" заместитель главного инженера по энергоэффективности ЗАО "Донецксталь" Александр Дорофеев. Похожая ситуация наблюдается и в угольной отрасли. "Внешний кризис для угольной промышленности уже закончился, но у нас сейчас начался внутренний кризис, - поясняет "Главреду" заместитель директора по экономике ГП "Угольная компания "Краснолиманская" Виталий Сидорченко. - Все эти 9 месяцев необходимо было выживать, соответственно, сокращать расходы. А любое сокращение расходов в дальнейшем приводит к определенным проблемам. И именно потому, что в течение этих месяцев не покупалось практически ничего, не обновлялось оборудование, сейчас встал вопрос снижения объемов производства. Этот же вопрос существует на многих угольных предприятиях", - говорит он.
Юрий Хотлубей, мэр г. Мариуполя - города, в котором сосредоточены такие крупнейшие предприятия, как металлургический комбинат им. Ильича, заводы "Азовсталь и "Азовмаш", - видит иную причину такого положения вещей в промышленности: "К сожалению, Украину за рубежом воспринимают как не очень авторитетную, и предприниматели, которые покупают металл, имеют большие проблемы с банками, которые отказываются делать перечисления на наши банки, не доверяя им в том, что эти деньги попадут к покупателю. Есть большие риски, и пока это является очень серьезным сдерживающим фактором", - говорит он "Главреду".
Однако ситуация исправляться не спешит - кризис в Донбассе если и отступил, то буквально на несколько незначительных шагов. "У нас чувствительность немножко выше, чем в правительстве, поэтому кризис мы еще чувствуем. Физиологические особенности Кабинета Министров и городского совета разные. Мы сейчас идем по дну - ниже мы уже не опустимся, но говорить о том, что уже подъем какой-то пошел, это неправильно", - отмечает Юрий Хотлубей.
По данным главы Донецкого областного совета Анатолия Близнюка, если потери промышленного производства в Донбассе и будут минимизированы, то очень несущественно. "Мы потеряли 32% объемов производства (в текущем году - Ред.). Я думаю, к концу года мы выйдем на 29%. То есть 3%, может быть, наверстаем", - отмечает он. При этом А.Близнюк подчеркивает, что даже и эти показатели нужно сравнивать не с данными прошлых месяцев, а с показателями аналогичного периода прошлого года. "В прошлом году уже в это время был кризис, поэтому цифры могут быть лучше, но это не значит, что экономически это будет рай. Рая никакого не будет", - считает он.
На таком совсем не радужном фоне в области уже существенно хромает общий объем инвестиций: только в первом полугодии текущего года он составил 5,5 млрд. грн., что на 45,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленность же, в частности, направлено 3,4 млрд. грн. (62% областного объема), что меньше первого полугодия 2008 года на 43,5%. И хотя, как уверяет А.Близнюк, область открыта для инвестиций "24 часа в сутки, 7 дней в неделю", пока что роста объемов капитальных вложений в промышленность шахтерского края никто не прогнозирует.
"Проектов нет, господа!"
Аналогично, по мнению специалистов, дело будет обстоять и с инвестициями в обеспечение пресловутой энергоэффективности. "Коммерческих инвесторов сейчас очень сложно привлечь в Украину, особенно в сферу энергоэффективности. Институциональные же инвесторы - такие организации, как ЕБРР, USAID, ЕС, - они говорят: "У нас есть деньги, у нас есть гранты, мы понимаем, что вам это надо, но мы находимся на разных уровнях - вы не можете нам объяснить, а мы не можем или не хотим вас понять до конца". Мы понимаем, что есть разница между потребностями и возможностями", - отмечает управляющий партнер корпорации "Ernst&Young" Алексей Кредисов. Он обещает помочь Донбассу согласовать его потребности с возможностями инвесторов, но, как уверяют другие специалисты, сделать это будет непросто - в Донбассе зачастую нет не только возможностей для привлечения капитальных вложений, но и желания это делать.
Одно из главных направлений инвестиций в сфере эффективного использования энергоресурсов - жилищно-коммунальное хозяйство. В этом плане инвестиционный саммит в Донецке принес даже некоторые новшества: именно на нем правительство подписало рамочное соглашение с северной экологической финансовой корпорацией НЕФКО, которая занимается финансированием и субсидированием проектов по энергоэффективности. От сотрудничества с корпорацией Украина надеется в будущем выручать 1,5 млрд. евро инвестиций и кредитов в год.
Все бы хорошо, но даже под такие выгодные условия проектов, подходящих для НЕФКО, сегодня в Донбассе нет. "Проектов нет, господа! Задача наша - сконцентрироваться, подготовить качественные проекты… Беды наши, особенно в ЖКХ и в других сектора, происходят не от отсутствия денег, а от отсутствия желания и воли, и отсутствия квалифицированных программ и проектов", - отмечает председатель Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Сергей Ермилов. Он же обращает внимание на выгоды от возможного сотрудничества с НЕФКО: корпорация дает финансирование на коммунальные проекты, которые могут быть реализованы быстро, под 3% годовых в объеме до 15 млн. долларов.
В Донецке упрямятся - мол, знаем мы ваши 3%: "Эти 3%, о которых разговор, идут только через гарантии правительства. И через гарантии правительства они пойдут, через Минфин и превратятся как минимум в 18% или 12%. А потом они пойдут через коммерческий банк, и выйдут теми же 28-32%! Так что это не та тема. Нужна законодательная база, которая бы позволяла органам местного самоуправления самостоятельно принимать решения о кредитовании тех или иных проектов. Тогда можно разговаривать о 3%. Через гарантии правительства их никогда не было и не будет", - возмущается Анатолий Близнюк. Ермилов терпеливо разъясняет: корпорация даст деньги вовсе не под гарантии Кабмина, а под гарантии муниципальных властей.
Никто не хочет платить за экономию
В промышленной сфере "энергоэффективная" тема также пока остается на уровне обсуждения: все предприятия в один голос утверждают, что она для них категорически актуальна, однако когда речь заходит о конкретных проектах, осторожничают. "Саммит сам по себе всегда полезен. Мы надеемся обменяться опытом с другими заводами... К тому же, саммит рассчитан на то, чтобы услышать какие-то схемы финансирования, которые имеет смысл обсудить. Сейчас денег ни у кого нет, поэтому все стараются найти какие-то схемы - или лизинговые, или кредитование какое-то у тех, у кого деньги есть, кто готов вкладывать в промышленность", - обтекаемо размышляет Александр Дорофеев. О том, на что конкретно его предприятие рассчитывает, он не говорит, но из его речи ясно, что в целом "Донецксталь" опять-таки больше ориентирована на собственные силы. "Например, серьезная проблема для металлургов - производство кислорода. Оборудование в основном старое, на многих заводах используются кислородные блоки, которые производились еще в бывшем СССР. Поэтому энергетическая составляющая выработки кислорода весьма значительна. Мы сейчас сами идем по пути реконструкции кислородного хозяйства", - подчеркивает Дорофеев. По его словам, найти инвестора было бы просто прекрасно, но пока завод и сам пытается справиться с ситуацией.
Похожим образом настроены в и "Энергомашспецсталь": когда на предприятии резко упали заказы, оно озаботилось модернизацией производства за собственный счет, чтобы предложить заказчикам новые проекты, в том числе и энергоэффективные. На саммите завод активно ищет покупателя своих новинок, однако… ориентирован вовсе не на Украину. "Тема энергоэффективности актуальна, но в основном она ориентирована на Запад. Откровенно говоря, у нас Украина еще не готова принять эти новые, перспективные, менее загрязняющие окружающую среду источники энергии", - отмечает Николай Омелюх, ведущий инженер бюро маркетинга завода "Энергомашспецсталь". С ним согласны и другие участники саммита - по их словам, все представленные проекты действительно интересны Украине, однако часть из них она просто не может себе позволить, причем не только в материальном, но и в "моральном" плане - оборудование многих предприятий уже морально устарело, и на них новые проекты уже попросту "не пойдут".
"Украина требует большого количества инвестиций для модернизации сектора, который связан с энергоэффективностью. Для того, чтобы набрать необходимые темпы модернизации и не отдаляться от развитых стран в вопросах энергоемкости ВВП, социальных стандартов, а приближаться к ним, нам необходимо выйти на уровень ежегодных инвестиций во все отрасли по всем направлениям не меньше, чем 5 млрд. долларов", - считает Сергей Ермилов. И тут же осекается: "Мы сегодня еще далеки от этой цифры". По его словам, сегодня в Украине необходимо создать самые лучшие условия для инвестирования и "позитивный инвестиционный климат", однако пока что наша страна во многом работает еще на уровне советских стандартов.
На саммите в Донецке Ермилов презентовал государственную Программу по уменьшению энергозатрат в промышленности Украины, которая рассчитана на 5 лет. Согласно этой программе уже к 2014 году планируется уменьшить объемы энергозатрат на 20%. В Донецке программу восприняли с энтузиазмом, однако от теории к практике переходить не спешат. Отчасти потому, что многие предприятия до сих пор сидят на голодном пайке из-за кризиса, отчасти потому, что они еще не понимают всей значимости этой темы. В целом, один только Донецк представил на саммите инвестиционные проекты на общую сумму полмиллиарда евро. Общий инвестиционный "бюджет" саммита - 3,5 млрд. долларов. Если хотя бы половина этих проектов будет охотно принята инвесторами, и начнет реализовываться, предприятия перестанут относиться к этой теме с настороженностью, которая пока что так и витает в выставочном зале, где эти проекты были представлены. Однако пока что энергоэффективность для шахтерского региона, похоже, в большинстве своем все еще остается красивой, но недосягаемой мечтой. Все дело в нехватке информации: пока что многие предприятия еще не знают, насколько им помогут их энергоэффективные начинания. Их, безусловно, очень сильно привлекает экономия, однако они опасаются заплатить за нее слишком высокую цену.