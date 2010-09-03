Во Львове решили усиленно контролировать бюджетные средства

3 сентября исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение об усилении контроля за использованием бюджетных средств. Решение принято в связи с внесением в июне этого года изменений к закону «Об осуществлении государственных закупок». Об этом сообщила директор департамента экономической политики Львовского горсовета Ирина Кулинич, пишет ZAXID.NET. Как заверяют в горсовете, решение исполкома направлено на налаживание работы распорядителей средств в сфере государственных закупок и обеспечения оптимального и рационального использования бюджетных средств. В частности, через принятые изменения в законодательство теперь не будет употребляться термин «тендер», зато будут использовать слово «закупки». При проведении закупок товаров или услуг на сумму свыше 50 тыс. грн, распорядители средств должны придерживаться требований положения, которое регламентирует осуществление таких закупок конкурсным путем. Также распорядители средств обязаны подавать на рассмотрение управления экономики горсовета информацию о ходе и результатах закупок за бюджетные средства. Кроме того, в случае, если ожидаемая стоимость закупленных товаров и услуг превышает 100 тыс. грн или же ожидаемая стоимость работ, которые будут закуплены, - 300 тыс. грн, то в тендерной документации в разделе «Существенные условия договора» должен быть вписано положение относительно обеспечения выполнения договора и штрафных санкций, которые будут наложены на стороны, в случае его несоблюдения. Также исполнительный комитет создал тендерную комиссию по осуществлению государственных закупок.