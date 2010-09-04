Укртелеком снова решили не продавать

Продажа «Укртелекома» снова откладывается. Глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко заявил, что вероятен перенос продажи на первое полугодие 2011 года. По его словам, в Фонде даже знают, как увеличить стоимость продажи этого предприятия с 12 до 14 млрд. гривен. Вечером в пятницу, 3 сентября, в эфире «5 канала» Рябченко также заявил, что ФГИУ готов еще до конца 2010 года объявить конкурсы по продаже двух из четырех принадлежащих государству тепловых энергогенерирующих компаний. Две другие компании будут выставлены на продажу в следующем году. Напомним, 1 сентября Рябченко заявлял, что ФГИУ выступает за ускорение сроков приватизации четырех тепловых энергогенерирующих компаний страны. «Эта продажа неминуема и мы хотим ее ускорить (…) Для нас принципиально важно, чтобы началась приватизация тепловой генерации», — сказал он.